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一號銀海三房月租4.5萬

2021-12-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域營業董事蘇國榮表示，奧運站一號銀海6座低層B室，面積約963方呎，屬三房連套房及工作間間隔，座向東南，享全海景，原先叫租約4.8萬元，吸引外區客洽詢，經議價後減價3000元，以約4.5萬元租出，租約46.7元。據悉，新租客為家庭客，業主05年10月以約1100.9萬元購入，現享回報逾4.9厘。
　　香港置業市務經理（銷售）郭德文表示，旺角利奧坊．曉岸2座低層B室，面積約259方呎，屬一房間隔，座向南方，望開揚園景，以約1.4萬元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方「零議價」租出，呎租約54.1元。據悉，新租客為女士，心儀單位整潔，故睇樓三次後即決定承租上述單位，業主於15年以約395.2萬元購入，現享租金回報逾4.2厘。

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