眺望園海雙景 君臨天下木系廳堂具設計感

■廳堂位處複式下層，裝潢格調高雅。

■辦公桌對正窗戶，甚是舒適，收納空間亦充裕。

■廚房牆身改作玻璃趟門，美觀實用。

■主人套房佈置簡約，擺放雙人大牀後仍可三邊下牀。

■放盤屬自製複式單位，已有雅裝。

九龍站上蓋豪宅君臨天下，矗立於機鐵站及商場圓方之上，是次走訪的靚裝放盤，屬自製複式單位，盡展豪宅氣派，實用面積1486方呎，4房2套間隔，木系主調令家居顯得沉穩大方，外望除可俯瞰內園景致，更能眺望部份海景，市場少有放盤。由恒隆及港鐵合作發展的君臨天下，樓齡約18年，3座物業並排朝向維港而建，提供1122伙，標準單位主打2房1套及3房1套戶型，實用面積介乎約743至2334方呎。屋苑住客會所提供室內外游泳池、健身中心、宴會廳及平台花園等。此外，項目毗鄰環球貿易廣場(ICC)，可經屋苑平台直抵機鐵九龍站，不消10分鐘車程已可抵中環，前往機場則需約20分鐘，住戶更可步行至附近的港鐵柯士甸站及高鐵西九龍站，盡享鐵路優勢。日常購物方面，地標商場圓方內設有超級市場、溜冰場和戲院等，娛樂消閒一應俱全。立即走訪這個君臨天下1座中層複式戶放盤，實用面積1486方呎，現為4房2套間隔。物業屬自製複式單位，客飯廳及廚房均位處複式下層。甫入大廳，木系裝潢令一室洋溢暖意，客廳掛有特色酒瓶設計吊燈，加上窗邊放有同樣色彩鮮艷的椅子，為沉穩自然的家居頓時增添一點活潑。從廳旁的闊窗外望，俯瞰內園景致，更能遠眺部份避風塘海景。另一方面，戶主細心地將廚房與飯廳的間隔牆改為玻璃趟門，空間運用更為靈活，既可令廳區得以伸延，煮食時把門一拉，也可於避免油煙飄至，相當貼心。拾級而上為寢區所在，其中主人套房佈置簡約，設掛畫點綴，且面積寬廣，於擺放雙人牀後仍可三邊下牀，亦配備訂造衣櫃及闊窗等。而另外有2房為兒童房，內櫳四正，擺放組合枱及書桌等綽綽有餘，實用性高。