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太古城兩房月租2.13萬

2021-12-22 列印
　　租務市場氣氛不俗，多個屋苑均錄得租賃個案。香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城海星閣低層H室，面積約603方呎，屬兩房間隔，座向西北望園景，以約2.13萬元承租，呎租約35.3元。據了解，新租客為家庭客。
　　資料顯示，業主1997年7月以約590萬元購入上述單位，現享回報逾4厘。
　　利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣德福花園I座低層1室，面積約479方呎，採兩房間隔，以1.6萬元獲承租，呎租約33元。據悉，業主2021年2月以約643萬購入，現享租金回報率約3厘。
　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山聽濤雅苑10座中層D室，面積789方呎，三房兩廳連工人房間隔，以月租2.25萬元租出，呎租約28.5元。

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