屋苑紛錄議價成交個案

據《星島地產網》報道，二手市場用家主導，頻錄減價成交。屯門大興花園高層單位，面積419方呎，以532萬元沽出，買家為區內上車客。土瓜灣新晉住宅「喜點」頂層一房戶，以788萬元成交，買家亦是上車客。喜點頂層一房戶788萬沽中原分行高級分行經理葉津榮表示，屯門大興花園2期1座高層A室，面積419方呎，兩房間隔，叫價550萬，交吉可睇樓，議價後獲減18萬，以532萬沽出，呎價12697元，買家為區內上車客，睇樓已有一段時間，鍾情上址企理實用，鄰近家人居所，迅速承接。原業主2009年10月以111.5萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利420.5萬或3.8倍。美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，土瓜灣新晉住宅喜點頂層一房戶，實用面積357方呎，兼連316呎天台，放盤約一個月，叫價800萬元，議價後輕微調減12萬，以788萬成交，創項目新高，呎價約2.2萬，買家為上車客。原業主2015年5月以663.1萬元購入，是次轉手帳面獲利124.9萬，升值約19%。曉峰園兩房呎售13059元利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣曉峰園5座極低層C室，面積約546方呎，兩房間隔，外望內園景，新近以713萬成功沽出，實用呎價約13059元。原業主2016年7月以約506萬購入上址，持貨約15年帳面獲利207萬，物業升值約41%。曉峰園本月暫錄約3宗二手成交個案，平均成交實用面積呎價13527元，屋苑現有約23個放盤提供，叫價由750萬起。