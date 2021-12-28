據《星島地產網》報道，在用家剛性需求下，中細價屋苑頻錄買賣。荃灣中心一個「移民盤」，放盤僅三小時後，獲上車客以418萬元承接。沙田第一城高層，實用面積284方呎，望內園景，以557萬元沽出，實用呎價19613元。荃灣中心放盤三小時沽出美聯分行市務經理（銷售）李廣順表示，荃灣中心錄一宗「移民盤」成交，業主放盤僅三小時後，即獲上車客以418萬元承接。荃灣中心濟南樓高層E室，實用面積約329方呎，景觀開揚，業主因移民放盤，放盤僅三小時獲上車客垂青，即睇即拍板，經議價後以418萬元成交，實用呎價約12705元。原業主1997年3月以153.5萬元購入上述物業，持貨近25年帳面獲利約264.5萬元，物業升值約1.7倍。世紀21奇豐分行區域經理吳元利表示，沙田第一城43座高層E室，實用面積284方呎，兩房一廳間隔，望內園景。單位放盤五個月，原開價585萬元，減價28萬元，終以557萬元沽出，實用呎價19613元。原業主2013年7月購入上述單位，當時作價330萬元，持貨八年至今沽售，賬面獲利227萬元，單位期內升值69%。利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌居屋康山花園8座低層H室，實用面積約484方呎，採兩房間隔，外望內園景，以已補地價762萬元易手，實用呎價約15744元，原業主2000年8月以已補地價155萬元聯名購入，及後在2018年11月以750萬進行內部轉讓，21年間帳面升值607萬或3.9倍。