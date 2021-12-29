屋苑頻錄用家市價承接

據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。美聯高級營業經理李天傑表示，馬鞍山迎濤灣1座高層D室，面積約506方呎，兩房間隔，享開揚景觀，原叫價約788萬元，議價後以740萬元沽出，呎價14625元，屬市價水平。據悉，買家為外區用家，原業主11年12月以363萬元購入，是次轉手帳面獲利377萬元，升值逾一倍。太湖花園兩房621萬易手中原分行經理楊頌堯表示，大埔太湖花園9座中層E室，面積400方呎，兩房間隔，議價後以621萬元沽出，呎價15525元。據悉，新買家為用家，原業主則於09年以183萬元購入，帳面獲利約438萬元離場，升值約2.4倍。香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳廣明苑D座中層5室，面積約539方呎，屬兩房間隔，座向西方，原先叫價500萬元（綠表價），議價後以480萬元（綠表價）承接，呎價8905元。據了解，買家心儀單位景觀開揚，並附有靚裝修，故在睇樓兩次後拍板承接。原業主10年2月以約130.9萬元（綠表價）購入上述單位，是次轉售帳面獲利349.1萬元，升值逾2.6倍。世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山錦英苑錦耀閣低層9室，面積645方呎，三房間隔，原叫價600萬元（自由市場價），議價後以571萬元（自由市場價）沽出，呎價8853元。據了解，原業主10年8月以195萬元（已補地價）購入，帳面獲利376萬元，升值1.9倍。日出康城首都呎售13429元利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳日出康城首都6座左翼中層B室，面積約840方呎，為四房連套房及儲物室間隔，以1128萬元交吉沽出，呎價13429元。據了解，原業主14年8月以710萬元購入上址，現轉手帳面獲利約418萬元，升值約59%。