觀塘凱滙兩房月租2.2萬

緬甸知名男模白因（Paing Takhon）因在社交媒體公開支持示威遊行，同時表態反對軍事政變，而被軍政府列入名人通緝名單，今年四月已遭當局逮捕。他的法律團隊表示，白因已被判三年勞改。二十五歲的白因身...

2021-12-29