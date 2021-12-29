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觀塘凱滙兩房月租2.2萬

2021-12-29 列印
■觀塘凱滙低層兩房單位，獲情侶以2.2萬元承租。資料圖片
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　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，觀塘凱滙1座低層K室，面積574方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，原先叫租2.4萬元，議價後以2.2萬元租出，呎租38.3元。據悉，新租客為情侶，業主19年1月以約982.2萬元購入，租金回報2.7厘。
　　利嘉閣分行高級經理羅富欽稱，粉嶺百福花園低層A室，面積約958方呎，為三房連套房連書房間隔，享內園景，以2.5萬元獲承租，呎租約26元。據悉，業主07年9月以約280萬元購入，租金回報率約11厘。
　　美聯高級營業經理羅立恒表示，屯門寶怡花園1座中層B室，面積415方呎，兩房間隔，以1.05萬元租出，呎租25.3元。業主今年7月以約510萬元購入，租金回報率2.47厘。

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