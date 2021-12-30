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沙田第一城兩房665萬易手

2021-12-30 列印
■沙田第一城低層兩房單位，經買賣雙方議價後以665萬元易手。 資料圖片
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　　二手紛錄減價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城26座低層F室，面積447方呎，屬兩房間隔，原叫價670萬元，議價後以665萬元獲承接，呎價14877元。據了解，原業主於13年以455萬元購入，帳面獲利210萬元離場，升值46%。
　　中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅．嶺1座中層D室，面積262方呎，一房間隔，原叫價490萬元，目前減價10萬元，以480萬元沽出，呎價18321元。據悉，買家為上車客，原業主則於18年以約384.6萬元一手購入，帳面獲利95.4萬元。
豪廷峰呎售20879元
　　美聯高級營業經理陳家偉表示，北角豪廷峰2座中層D室，面積569方呎，為兩房間隔，外區換樓客以1188萬元購入，呎價20879元。

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