二手屋苑錄用家市價承接

據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣極低層C室，面積482方呎，兩房間隔，望內園景，以730萬元易手，呎價15145元，屬市價水平。據悉，買家為自用客，原業主16年以675萬元購入，帳面獲利55萬元，升值8%。聽濤雅苑三房1030萬沽利嘉閣首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳MONTEREY第7A座高層C室，面積約522方呎，採兩房間隔，望少量海景，以1053萬元易手，呎價20172元。據了解，原業主17年3月以約687萬元購入，現轉手帳面獲利約366萬元，升值約53%。世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山聽濤雅苑9座中層D室，面積789方呎，三房連雙套房及儲物室間隔，原叫價1068萬元，議價後以1030萬元沽出，呎價13054元，屬市價水平。據了解，買家為自用客，原業主99年以558.7萬元購入，帳面獲利471.3萬元，升值84%。祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍栢慧豪廷3座高層H室，面積494方呎，兩房間隔，獲區外客垂青，以645萬元易手，呎價13057元，屬市價水平。原業主12年以約253萬元購入，轉手帳面獲利約392萬元。利嘉閣高級經理黃民傑表示，觀塘凱滙1座高層B室，面積約852方呎，屬三房連套房及儲物室間隔，望山景，原叫價1900萬元，議價後以1770萬元獲買家承接，呎價約20775元。據悉，原業主18年12月以約1583.8萬元一手購入，持貨滿三年，轉手帳面獲利約186.2萬元，升值約12%。