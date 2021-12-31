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愛海頌兩房月租19500元

2021-12-31 列印
■愛海頌低層兩房單位經議價後以19500元租出。資料圖片
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　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣市務經理劉信仁表示，長沙灣愛海頌3座低層F室，面積約506方呎，為兩房間隔，原叫租21000元，經議價後以19500元租出，呎租約39元。據悉，業主19年10月以約952.3萬元購入，租金回報率約2.5厘。
　　祥益高級分行經理龍超君表示，屯門瓏門2座高層C室，面積586方呎，三房間隔，獲區內客承租，以1.8萬元「即睇即租」，呎租為30.7元，若以單位市值約1126萬元作計算，租金回報率為1.9厘。
　　香港置業營業經理文華表示，奧運站浪澄灣8座高層E室，面積約547方呎，屬兩房間隔，座向西北，享海景，議價後減價1200元，以2.08萬元租出，呎租約38元。據悉，新租客為單身女子，業主12年6月以約784.5萬元購入，現享租金回報逾3厘。

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