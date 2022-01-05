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名城2期盛薈三房月租2.5萬

2022-01-05 列印
■大圍名城2期盛薈有中層三房單位，以2.5萬元租出。 資料圖片
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二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城2期盛薈3座中層ND室，面積678方呎，三房連套房間隔，以2.5萬元租出，呎租36.9元。原業主19年以1195萬元購入，是次租出可享約2.5厘租金回報。

香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號1座中層E室，面積約531方呎，屬兩房間隔，座向正南方，望園景，原先叫租以約1.35萬元，放租三個月即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價600元，以1.29萬元租出，呎租約24.3元。據悉，新租客為家庭客，業主16年9月以約858.9萬元購入，租金回報1.8厘。

利嘉閣高級經理陳昕表示，清水灣傲瀧20座頂層連天台戶，面積約906方呎，三房連套房間隔，連約725方呎天台，以4萬元租出，呎租約44元。

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