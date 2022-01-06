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荃灣灣景廣場月租兩萬

2022-01-06 列印
■奧運站凱帆軒中層兩房單位，經議價後以1.65萬元租出。資料圖片
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二手再錄市價租務個案，中原高級分行經理余仲平表示，荃灣灣景廣場中層E室，面積579方呎，原則三房間隔，現改為兩房，月租叫價2.2萬元，經議價後，減價2000元，以2萬元租出，呎租34.5元。業主14年以554萬元購入，租金回報約4.3厘。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，奧運站凱帆軒2座中層D室，面積463方呎，屬兩房間隔，向東北，望開揚景，原叫租1.8萬元，議價後以1.65萬元租出，呎租35.6元。據悉，新租客為家庭客，業主18年2月以約722萬元購入，租金回報2.7厘。

香港置業首席聯席董事張仲賢表示，長沙灣弦雅高層D室，面積約212方呎，屬開放式單位，望市景，業主原先叫租約1.25萬元，獲同區客洽詢，經議價後減價1500元，以1.1萬元承租，呎租約51.9元。

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