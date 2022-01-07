據《星島地產網》報道，二手屋苑連錄減價承接。荔枝角美孚新邨低層，面積672方呎，望內街景，原叫價980萬元，成交價878萬。另外，荃灣海灣花園中層，實用面積540方呎，以692萬元成交，買家為分支家庭。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄3宗成交，平均呎價12855元，其中三房業主為突圍，決定劈價百萬出貨，透過該行以878萬元易手，減幅逾一成。美孚新邨劈價百萬沽上址為美孚新邨五期恆柏道7號低層D室，實用面積672方呎，望內街景，該單位放盤叫價980萬元，由於市況轉淡，決定大幅劈價102萬元吸客，減幅10.4%，吸引用家承接，最終成交價878萬元，實用呎價約13065元。原業主2009年12月斥資368萬元購入，帳面大幅獲利510萬，升值近1.4倍。中原分行副分區營業經理郭德信表示，荃灣海灣花園本月短短六日內連錄3宗成交，最新錄4座中層A室，實用面積540方呎，吸引區內分支家庭洽購，叫價728萬元，議價後共減36萬元，以692萬元成交，實用呎價12815元。原業主1996年1月以199萬元買入單位，自住26年，帳面獲利493萬元，期內升值2.5倍。世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，馬鞍山雅景臺3座高層A室，實用面積475方呎，放盤兩個月，獲買家「零議價」650萬元承接，呎價13684元。原業主2012年以318萬元（已補地價）購入上址，持貨約10年至今將單位轉售，帳面獲利332萬元，單位期內升值一倍。