嘉峯匯一房戶月租1.4萬

香港置業分行區域董事胡耀才表示，啟德嘉峯匯本月暫錄7宗租賃成交。嘉峯匯1B座高層A室，實用面積約293方呎，屬一房間隔，座向西方，望內園景，業主以約1.5萬元放一星期後吸引同區客洽詢，議價後減價1000元，以1.4萬元租出，實用呎租約47.8元。新租客為夫婦，心儀單位間隔實用，故睇樓後火速決定承租。業主於2020年2月以約797萬元購入上述單位。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門興發大廈頂層連天台戶，實用面積241呎，一房一廳。租客為區內客，鍾情該區周邊配套應有盡有及鄰近小朋友上學地點，方便接送；加上單位屬連天台特色戶，租客遂決定以9500元「即睇即租」，呎租39.4元。