■洗手間的淋浴間附設窗戶，空氣更流通。

■228方呎的示範單位，以通透的層架作為寢區分隔，空間感更強。

雋薈位於豉油街63號，交通方便，距港鐵旺角站及旺角東站僅數分鐘步程；項目有120伙單位，全為開放式設計，實用面積由152至228方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。平均呎價24758元該盤整批120伙單位售價，在扣除最高10%折扣後，折實價由338.8萬至656.5萬，折實呎價由21881至31644元，整批折實平均呎價24758元。項目單位設計靈活運用空間，如所有單位設有「三合一」特大觀景工作露台，除引入更多天然光，觀景工作露台更收納了冷氣室外機及洗衣機，充份運用空間。所有交樓標準單位的開放式廚房，均配置DE DIETRICH和Rosieres家電，且有All-in-One多功能組合櫃。