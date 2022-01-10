二手屋苑連錄減價成交

據《星島地產網》報道，疫情持續下，二手再錄減價成交個案。中原區域營業董事黎宗文表示，大圍名城3期盛世5座低層NC室，面積1042方呎，四房連套房間隔，議價後以1880萬元易手，呎價18042元。據了解，原業主於12年以1096萬元購入，帳面獲利約784萬元離場，升值71.5%。青怡花園兩房570萬易手利嘉閣高級市務經理鄺皓聰表示，青衣青怡花園7座中層A室，面積約343方呎，採兩房間隔，望內園景，原叫價588萬元，議價後減價18萬元，以570萬元易手，呎價16618元。據悉，原業主97年5月以約250萬元購入，現轉手帳面獲利約320萬元，升值約1.3倍。香港置業首席聯席董事張仲賢表示，大角咀形品．星寓高層K室，面積約366方呎，屬一房間隔，座向西北，議價後獲單身客以700萬元承接，呎價19126元，較市價低約2%。據了解，原業主10年8月以約346.1萬元購入，是次轉售帳面獲利約353.9萬元，升值逾一倍。世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角金山閣高層B室，面積180方呎，開放式間隔，座向東面，外望開揚樓景，原叫價430萬元，議價後以418萬元沽出，呎價23222元。據了解，原業主11年2月以200萬元購入，帳面獲利218萬元，升值1.1倍。天盛苑三房呎售7729元祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天盛苑D座高層8室，面積634方呎，三房間隔，獲區內綠表客垂青，議價後以490萬元（居二價）沽出，呎價7729元，屬市價水平。