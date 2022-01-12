二手屋苑連錄減價成交

據《星島地產網》報道，疫市下屋苑仍不乏承接，以用家撐大市。元朗YOHO Town低層，實用面積393方呎，以688萬元沽出，呎價17506元。馬鞍山翠擁華庭高層，實用面積702方呎，以890萬元成交。中原分行經理林頌宜表示，元朗YOHO Town剛錄得本月首宗成交，為5座低層C室，實用面積393方呎，兩房間隔，叫價715萬元，減至688萬元沽出，呎價17506元。原業主於2017年2月以470萬元購入單位自住，因將新增家庭成員，加上欲享用更多元化會所設施，最近升級購入同區新盤The YOHO Hub大單位，因此願意平價沽出樓齡接近20年的YOHO Town，帳面獲利218萬元，賺幅約46%。林頌宜指，新買家為上車客，鍾情單位間隔四正實用，享內園池景及開揚遠景，立即拍板入市。世紀21奇豐分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山翠擁華庭2座高層D室，實用面積702方呎，屬三房一廳間隔，原開價950萬元，放盤一個月，減價60萬元或減幅6.3%，以890萬元成交，呎價12678元。原業主2014年10月購入上址，作價680萬元，持貨七年，帳面獲利210萬元離場，期內升值31%。泓景臺兩房896萬沽利嘉閣分行助理分區經理邱家仁表示，長沙灣泓景臺2座中層F室，實用面積約490方呎，採兩房間隔，享海景，以896萬元沽出，呎價約18286元。原業主2010年10月以約374萬元購入上述單位，持貨約11年帳面獲利約522萬元，物業升值約1.4倍。