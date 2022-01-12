美聯分行首席高級營業經理黃永財表示，有投資收租客去年中購入長沙灣新晉屋苑愛海頌三房戶，近日以月租3萬元租出。上址為愛海頌5B座中層B室，面積771方呎，屬三房一套連儲物房間隔，景觀開揚，吸引區內客承租，月租3萬元，呎租約38.9元。業主於2021年5月以1411.2萬元購入，回報約2.55厘。香港置業分行首席聯席董事郭詠詩表示，香港仔登峰．南岸中高層B室，面積約254方呎，屬一房間隔，向南海景，單位以1.48萬元放租約兩星期後，即獲區內客接洽，議價後減價300元，以1.45萬元承租，實用呎租約57元。新租客為夫婦，心儀物業樓齡新兼設露台，睇樓一次即拍板承租。原業主2021年11月以約583.8萬元購入上址。