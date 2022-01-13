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翠林花園兩房月租1.15萬

2022-01-13 列印
二手再錄市價租務個案，美聯高級營業經理羅立恒表示，屯門翠林花園C座高層6室，面積429方呎，兩房間隔，獲租客以1.15萬元承租，呎租26.8元。業主18年以456萬元購入，租金回報率約3厘。

中原高級分行經理葉津榮表示，屯門御半山1B座高層F室，面積378方呎，一房連儲物房間隔，享山景，原叫租1.3萬元，議價後以1.2萬元租出，呎租31.7元。新租客為一對年輕夫婦，業主18年6月以672.3萬元一手買入單位，現享租金回報2.1厘。

世紀21 Q動力聯席營業董事韓智恆表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第3A座中層F室，面積606方呎，屬三房間隔，望開揚山景及內園泳池景，獲區內客以15500元承租，呎租26元。

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