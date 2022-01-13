翠林花園兩房月租1.15萬

美國白宮抗疫大員福奇周二公開抨擊一向對疫苗抱懷疑態度的共和黨參議員保羅（Rand Paul）縱容「瘋狂的人」向他發出死亡威脅及滋擾他的家人。福奇指保羅用人身攻擊令人轉移視線，忽略抗疫的重要工作，也令他...

2022-01-13