屋苑連錄用家承接個案

都會駅三房千萬元沽
中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳都會駅1座中層D室，面積642方呎，屬三房連套房間隔，望內園景，以1000萬元易手，呎價15576元。據悉，原業主05年10月以419萬元購入，帳面獲利581萬元離場，升值逾1.3倍。
利嘉閣高級經理陳家豪表示，鰂魚涌柏蕙苑康柏閣低層A室，面積約615方呎，兩房間隔，近日以1000萬元成交，呎價16260元。據悉，原業主04年12月以約295萬元購入，現轉手帳面獲利約705萬元，升值約2.4倍。
映灣園呎售10814元
世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑廣盈閣中層9室，面積639方呎，三房間隔，原叫價620萬元（居二價），目前累减50萬元，以570萬元（居二價）沽出，呎價8920元，買家屬自用客。據了解，原業主17年以490萬元（綠表價）購入，帳面獲利80萬元，升值16%。
中原副區域營業經理張少勛表示，東涌映灣園3座極高層A室，面積971方呎，三房連套房及儲物房間隔，望海景，原叫價1150萬元，議價後以1050萬元沽出，呎價10814元。買家為同區換樓客，原業主則於10年12月以552萬元購入，帳面獲利498萬元。