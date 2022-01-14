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帝庭軒兩房月租1.3萬

2022-01-14 列印
■粉嶺帝庭軒低層兩房單位，以13000元獲承租。資料圖片
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二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，粉嶺帝庭軒2座低層B室，面積約468方呎，為兩房間隔，望內園景，以13000元獲承租，呎租約28元。據了解，原業主07年10月以約150萬元購入，現租出可享租金回報率約10厘。

美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德嘉匯2座中層B室，面積357方呎，屬一房間隔，原叫租1.65萬元，議價後調減1000元，月租1.55萬元，呎租約43.4元。據了解，業主17年3月以647.8萬元購入，租金回報率約2.9厘。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙泓景臺6座低層B室，面積約473方呎，屬兩房間隔，原叫租1.85萬元，議價後以1.7萬元租出，呎租35.9元。據悉，新租客為夫婦，業主16年10月以約653萬元購入，現享租金回報約3.1厘。


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