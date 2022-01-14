擁名校網地段 天鑄寬敞亮麗雲石大廳

■廳堂採L形開則，客飯廳分明。

■廚房保養簇新，附連工作平台。

■主臥浴室同時備有浴缸及獨立淋浴間。

■主人套房面積寬廣，擺放雙人大牀綽綽有餘。

■書房配有雅致裝潢，入牆飾櫃展示收藏。

何文田半新豪宅盤天鑄，樓齡僅約6年，坐擁小學34名校網優勢，且鄰近港鐵何文田站，配套完善。是次精選當中的4房雙套單位，實用面積1581方呎，配備豪華靚裝，坐向東方，外望東何文田配水庫遊樂場附近一帶景致，開揚舒適。新地旗下發展項目天鑄，矗立於山丘之上，由7座分層大廈及7間洋房組成，提供逾500伙，大部份單位都擁有開揚極致的景色。屋苑自設樓高3層的住客會所「CLUB ULTIMA」，設施有動有靜，包括32米長室外游泳池及健身室等。另一方面，天鑄位處小學34名校網內，住戶出入也相當便捷，只需步行數分鐘便能抵港鐵何文田站，屋苑周邊也有東何文田配水庫遊樂場及何文田公園等休憩綠化空間，日常生活配套佳。外望遊樂場景致事不宜遲，馬上與各位一同走訪這個天鑄7座低層C室放盤，實用面積1581方呎。物業附連私人大堂，盡享私隱度。甫入大廳，一室已有亮麗裝潢，雲石地板配襯水晶吊燈，近門位置設有入牆式酒櫃及家電，甚具品味。廳堂開則寬敞，曲尺形大廳令客飯廳區分明確，客廳牆身用上帶有奢華格調的金屬及雲石裝飾，簡約中展現豪宅氣派。單位坐向東方，設近落地大窗戶及露台，採光度相當高，外望東何文田配水庫遊樂場附近一帶景致，綠意開揚。物業採4房2套設計，當中主臥和另外2房與大廳同向，而主人套房除了間隔寬廣，更配備轉角窗，可從多角度引光及賞景，並有大型入牆式衣櫃，收納空間充裕；其他房間則分別用作睡房及書房，裝潢同以輕奢華風格作主調，瑰麗美觀。