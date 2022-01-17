二手屋苑錄低市價成交

疫情持續發酵，市場觀望氣氛揮之不去，惟指標屋苑亦備受用家追捧。美聯區域聯席董事施衍銘指出，鰂魚涌太古城隋宮閣高層D室，面積約747方呎，為三房一套間隔，外望內園景，屬該屋苑優質單位，以1655萬元售出，呎價約22155元，屬市價，買家為換樓客。爵悅庭一房630萬易手此外，二手市場亦頻錄低市價成交。祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門兆禧苑D座高層10室，面積415方呎，兩房間隔，獲區內首置客以自由市場465萬元承接，呎價約11205元，低市價約5%。美聯物業市務經理（銷售）何勝康稱，元朗朗城滙1座低層B室，面積約494方呎，屬兩房間隔，以870萬元獲投資者承接，呎價約17611元，低市價約5%。原業主於2018年11月以一手價約745萬元購入，持貨約三年帳面獲利125萬元，物業期間升值約16.8%。荃灣爵悅庭亦錄得低市價成交，中原副分區營業經理謝家偉表示，該屋苑南爵軒中層E室，面積372方呎，一房間隔，以630萬獲首置客承接，呎價16935元，低市價約5%。沙田第一城呎售19467元世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍指，沙田第一城51座中層H室，面積304方呎，兩房間隔，以591.8萬元售出，呎價19467元。原業主於2018年5月以558萬元購入，持貨三年帳面獲利33.8萬元，惟扣除印花稅及代理佣金等開支，料平手離場。世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角珊瑚閣A座高層5室，1173方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2818萬元承接，呎價24024元，屬市價。