其士國際2.97億奪粉嶺工業地

上周五截標的粉嶺安居街工業地皮，招標結果於昨日揭盅，由其士國際以2.974億元、力壓兩大財團奪地，每方呎樓面地價約3387元，屬於市場估值下限價，呎價對比去年1月批出的同區地皮相隔約一年下跌約10%。每呎地價3387元 屬估值下限該幅安居街工業地皮，上周五截標時僅截收三份標書，為政府主動賣地以來，入標數量最少的工業地，而是次除中標的其士國際外，其餘入標發展商包括信和及嘉華。其士國際對上一次奪地為17年以6.8億元奪得市建局福澤街項目發展權（現時為傲寓），當時每方呎樓面地價約1.1萬。若以賣地表地皮計，則是相隔逾20年再次投得政府用地。撇除是次批出的地皮計，粉嶺區近五年來批出兩幅同類地皮，每方呎樓面地價約3617及3750元；值得留意的是，是次呎價對比去年1月截收八份標書的同區粉嶺安樂門街工業地，當時該地由新加坡的基金豐樹產業以8.1294億元投得、每方呎樓面地價約3750元，當時創新界北工業地每方呎地價新高，可見是次地價相隔約一年下跌約10.7%。另外，2018年7月粉嶺安樂村安全街工業地，當年截收七份標書，該地由億京以7.329億元奪得、每方呎樓面地價約3617元。萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，是次安居街工業地入標數比預期少，中標價比預期低，相信同疫情有關，財團這段時間作決定較為審慎。相信中標發展商會用作現代物流相關倉庫用途。考慮用地理位置，倉庫用途符合深圳當局「東進東出」佈局。