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啟德龍譽開放式單位600萬沽

2022-01-19 列印
■啟德龍譽高層開放式單位，獲新婚夫婦以600萬元承接。資料圖片
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二手再錄用家入市個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德龍譽1A座高層C室，面積244方呎，屬開放式間隔，單位原叫價628萬元，減價28萬元，並以600萬沽出，呎價24590元。買家為新婚夫婦，睇樓一日即拍板購入。據悉，原業主於17年9月以567.2萬元購入，是次轉手帳面獲利32.8萬元，升值約5.8%。

中原分區營業經理侯惠良表示，大圍金獅花園2期B座高層6室，面積335方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，呎價14925元。據了解，原業主則於08年以150萬元購入，帳面獲利約350萬元。

美聯首席聯席區域經理翟安暉表示，元朗朗庭園2座中層B室，面積421方呎，兩房間隔，望開揚景，獲首置客斥資628萬元購入自住，呎價14917元。

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