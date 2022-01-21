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天寰星寰匯兩房月租1.72萬

2022-01-21 列印
■啟德天寰星寰匯低層兩房單位，以1.72萬元租出。資料圖片
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二手再錄市價租務個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德天寰星寰匯5座低層C室，面積456方呎，屬兩房連儲物房間隔，單位原叫租1.9萬，其後減價1800元，以1.72萬租出，呎租約37.7元。據了解，業主18年3月以1151.5萬購入，租金回報率約1.8厘。

中原區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣愛海頌1座高層C室，面積477方呎，採兩房間隔，望開揚市景，剛以17000元租出，呎租36元。據了解，業主20年2月以845萬購入單位，現租出單位可享2.4厘租金回報。

利嘉閣分行經理黃諾文表示，筲箕灣香島2座低層D室，面積約695方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，以23500元租出，呎租約34元。據悉，業主17年3月以約1295.3萬購入，現租出可享租金回報率約2.2厘。


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