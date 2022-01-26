二手屋苑錄買家議價入市

據《星島地產網》報道，疫情下業主心態轉弱，有買家趁機入市。美聯物業粉市務經理（銷售）蔡天賜表示，有買家計劃置業作結婚用，有見近日疫情反覆，普遍業主願議價成交，故看準時機購入粉嶺御庭軒一個低層兩房單位，屬屋苑本月首宗二手成交。御庭軒兩房595萬易手蔡天賜稱，該御庭軒成交單位為8座低層D室，面積約419方呎，屬兩房間隔，該買家為一對準新人，參觀上址後，認為單位裝修新淨，間隔實用，而且座向東南，享開揚山景，議價後以595萬購入，較叫價約610萬元調低2.5%，呎價約14200元。據了解，原業主2016年3月以382.5萬元購入，是次轉手帳面獲利212.5萬元，升值約55.6%。中原地產第一分行經理郭麗娟表示，觀塘麗港城最新售出8座中層E室，實用面積687方呎，採三房套房間隔，單位座向東南方，享池園景，最初開價990萬元，放盤個半月，獲買家議價至950萬元易手，呎價13828元。據了解，原業主2012年3月以570萬元購入上址，持貨近10年，現轉手帳面獲利380萬元離場，單位升值67%。郭麗娟續稱，麗港城本月交投平穩，至今暫錄得10宗成交，平均實用呎價14480元。中細價上車盤需求殷切，世紀21柏宇地產營業董事黃學宇表示，大埔新峰花園最新錄得成交為21座高層C室，面積532方呎，兩房間隔，成功以721.8萬元成交，呎價13568元。黃學宇指出，新買家為區內上車客，鍾情單位內籠企理四正，毋須大規模裝修即可入住。原業主2011年3月購入上述單位，當時作價330萬元，持貨近11年至今沽出，帳面獲利391.8萬元，升值近1.2倍。