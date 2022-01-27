用家趕新春前入市 屋苑頻錄成交

據《星島地產網》報道，農曆新年前將至，有買家擔心過年後出現小陽春，提早入市。中原地產市務經理劉子峻透露，位於港島東鰂魚涌南豐新邨1座中層A室，面積570方呎，為三房間隔，單位向東，望逸樺園平台花園景，以830萬元易手，呎價14561元。南豐新邨三房830萬沽劉子峻指，買家屬用家，鍾情單位間隔四正實用，擔心過年後出現小陽春，盤源有機會收窄，因此提早拍板入市。原業主2010年以388萬元買入單位，持貨12年帳面獲利442萬元，單位升值114%。港島西薈臻獲外區客入市上車，美聯物業高級分區營業經理黎啟康表示，位於港島西區薈臻一個低層B室單位，面積約245方呎，為開放式戶型，原業主開價約580萬元，由於見買家甚具誠意，最終議價至538萬元成交，減幅約7.2%，呎價約21959元。黎啟康續稱，買家為外區用客，見屋苑物業樓齡新，加上鄰近港鐵西營盤站，有港鐵之利，交通方便，加上銀碼吸引，故購入單位作上車自用。翠湖花園呎售15850元二手細單位仍然受追捧，利嘉閣地產助理分區市務經理石家誠表示，該行新近促成荃灣爵悅庭北爵軒中低層B室的二手成交個案，面積約360方呎，屬一房間隔，單位主要望區內市景，有少量海景，景觀不俗，日前以645萬元沽出，呎價約17917元。據悉，原業主2012年4月以約320萬元購入上述單位，持貨約九年，現轉手帳面獲利約325萬元，物業升值約一倍。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田翠湖花園最新錄E座中層1室，實用面積694方呎，為三房連套房間隔，日前連車位以1100萬元易手，呎價15850元。據了解，原業主1996年以488萬元購入單位，持貨26年帳面獲利約612萬元，單位升值125%。