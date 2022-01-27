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上水中心兩房月租9500元

2022-01-27 列印
■上水中心錄租賃成交，回報不俗。資料圖片
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上水中心錄租賃成交，回報不俗。利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，上水中心2座低層E室，面積約351方呎，為兩房間隔，獲買家以月租9500元承接，呎租約27元。

黃靜顏補充，業主趕在農曆新年前租出單位，租客並預繳半年租金，誠意十足，故落實租約。業主於2012年6月以約246萬元購入上述物業，現租出可享租金回報率約4.6厘，回報不俗。上述為屋苑本月第三宗租賃成交，現時有約九個租盤，月租最低叫價10500元起。

中原地產區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城B座中層2室易手，面積348方呎，為兩房間隔，新近以630萬元易手，實用平均呎價18103元，買家購入單位作自住用途。原業主2010年以230萬元購入單位，持貨12年沽出單位帳面獲利約400萬元。

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