二手屋苑續現減價成交

據《星島地產網》報道，市場續現減價成交。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田富豪花園景峰閣（K座）中層A室，面積1093方呎，三房連套房，單位放盤原叫價1280萬元，放盤一年，累積減價122萬元，最後以1158萬元成交，呎價10595元，減幅9.5%。周淑萍續指，原業主1988年9月購入上址，當時作價144.58萬元，持貨逾33年至今沽售，帳面獲利1013.4萬元。南豐新邨三房795萬沽美聯物業助理區域經理鄭琨表示，該行剛促成筲箕灣君悅軒成交，為高層A室單位，面積為651呎，為三房連套房間隔，附設露台，獲同區客鍾情單位間隔實用，樓價合理，故議價後以約1040萬元成交，呎價約15975元，買家購入自用。原業主2010年9月以約620萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約420萬元。利嘉閣地產聯席董事陳家豪表示，該行促成鰂魚涌南豐新邨10座低層H室二手成交，面積約570方呎，單位採三房間隔，近日以795萬元成交，呎價約13947元。據悉，原業主2010年3月以約390萬元購入上述單位，持貨約11年轉手帳面獲利約405萬元，物業升值約一倍。屋苑現有88個二手盤源提供，最低入場價由670萬元起。中原地產副分區營業經理陳逸承表示，新界低密度屋苑近年深受市場追捧，分行新近促成屏山殷榮閣頂層特色戶成交，面積568方呎，為兩房間隔，附連天台及車位，叫價530萬元，議價後共減22萬元，至508萬元成交，呎價8944元，減幅約4%。陳逸承表示，買家為上車客，鍾情單位環境清靜，內櫳寬落實用，見呎價低於1萬元，價錢吸引，迅速拍板承接。原業主2011年7月以223萬元連車位買入，持貨約10年半轉售帳面獲利285萬元。