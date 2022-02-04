  • 2022年2月4日 星期五
  • 17º
  • 60%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情強檢大興邨古思堯MC張天賦

日報新聞 > 地產

喜韻兩房獲上車客逾863萬承接

2022-02-04 列印
■長沙灣喜韻中層兩房單位，獲外區上車客以863.8萬元承接。資料圖片
Previous Next

據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理吳家俊表示，分行最新促成一宗長沙灣喜韻成交，為1座中層B室，面積506方呎，採兩房間隔，單位座向西南，外望開揚市景，最新以863.8萬元成交，折合實用呎價17071元。吳家俊續稱，新買家為外區上車客，議價後感造價合理，加上景觀尚算開揚，遂購入上址自住。

據了解，原業主2015年以617.2萬元入市物業，持貨七年轉手帳面獲利246.6萬元離場，賺幅約四成。

世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田藍籌屋苑沙田第一城成交51座低層E室，面積284方呎，屬兩房間隔，原業主放盤半年，原開價560萬元，減價45萬或8%，獲買家以515萬元承接，呎價18134元。據了解，原業主2010年11月購入上址，當時作價199萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利316萬元離場，賺幅1.6倍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd