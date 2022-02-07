二手屋苑三房戶頻獲承接

據《星島地產網》報道，樓市淡靜，有買家趁機入市，部份買家更將目標鎖定為三房單位。利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳日出康城晉海4A期1B座低層B室，面積約624方呎，單位採三房間隔，外望開揚海景，單位新近以1076萬元成功易手，呎價約17244元。日出康城晉海1076萬沽據了解，原業主2017年10月以約815萬元購入上述單位，持貨約四年，現轉手帳面獲利261萬元或約32%。蔡庭勇補充，買家為調景嶺區內家庭客，鎖定康城區兩房半或三房單位，經過多次睇樓後，始終鍾情晉海三房向海單位，加上屋苑發展商品牌效應，經代理協助議價後，終於打動業主減價，更於當日即刻簽約。另外，屋苑現時約有160個放盤，叫價由700萬元起。美聯物業營業經理陳子雄表示，小西灣藍灣半島錄得虎年首宗成交，單位位於6座高層E室單位，單位面積約579方呎，為三房連套房間隔，擁海景景致，屬屋苑優質戶，經議價後以1000萬元，呎價約17271元，屬市價水平。買家為東區分支家庭客，鍾情屋苑配套，以及樓價合預算，故入市作自住之用。原業主2009年6月以約418萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約582萬元，賺幅約139%。中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，受疫情影響，樓市交投略為放慢，馬鞍山海濤居最新錄得4座中層H室，面積649方呎，屬三房間隔，單位原開價約960萬元，議價後以930萬元易手，減幅約3%，呎價14330元。原業主2009年以395萬元購入單位，持貨13年沽出單位帳面獲利約535萬元離場，賺幅約135%。