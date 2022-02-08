太古城兩房累減261萬易手

據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣低層F室，面積545方呎，兩房間隔，原先叫價1026萬，最終累減261萬，以765萬易手，呎價14037元，屬市價成交。買家為外區用家，原業主10年4月以372萬購入，帳面獲利393萬，升值1.06倍。淘大花園呎售17135元祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園11座低層F室，面積592方呎，三房間隔，室內附有企理裝修，獲區內綠表客垂青，以393.8萬（居二價）購入，呎價6652元。原業主16年以約295萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利約98.8萬。利嘉閣高級聯席董事鮑允中稱，牛頭角淘大花園M座高層2室，面積356方呎，單位去年10月經已放盤，當時叫價660萬，其後逐步減價，最終累減50萬，以610萬沽出，呎價17135元。據悉，買家為區內一帶住客，原業主15年以485萬購入，帳面獲利125萬。美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，天晉IIIA期2A座高層A室，面積856方呎，三房間隔，原叫價1800萬，獲於區內租樓多時的外籍客承接，經議價後減價162萬，終以1638萬「意頭價」成交，呎價約19136元。據悉，原業主2014年9月以約1106萬購入，轉手帳面獲利532萬，升值約48%。世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海5座低層C室，面積549方呎，兩房間隔，原叫價930萬，議價後以920萬易手，呎價16758元。據了解，原業主12年11月以656萬購入，帳面獲利264萬。