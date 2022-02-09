長沙灣四小龍連錄成交

踏入虎年，四小龍頻現成交，據《星島地產網》報道，長沙灣宇晴軒錄得三房成交。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，該行最新促成宇晴軒1座中層C室，屬虎年首宗成交，面積605方呎，採三房連套房間隔，座向正南方，望內園景，以1000萬易手，呎價16529元。歐陽振邦續稱，新買家見單位座向優質，景觀清靜開揚，考慮片刻即拍板入市自用。據了解，原業主2004年11月以400.8萬元購入單位，持貨逾17年轉手帳面獲利599.2萬元離場，升值近1.5倍。泓景臺三房1128萬沽利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，長沙灣泓景臺5座低層F室，面積約658方呎，採三房連套房間隔，外望可享內園池景。單位日前以1128萬沽出，呎價約17143元。原業主2015年8月以約957.8萬元購入上述單位，持貨約6年轉手帳面獲利約170.2萬元，物業升值約18%。上述單位為屋苑本月首宗二手成交，現時約有100個單位放售，最低入場費838萬元。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角富澤花園新近錄得成交，單位為富慧閣低層A室，面積798方呎，屬三房間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以約1450萬元承接，呎價18170元，屬市價水平。據了解，原業主2011年6月以920萬元購入上述單位自住，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利530萬元，單位升值約58%。美聯物業區域營業董事方思賢表示，將軍澳天晉再錄三房戶成交，屋苑天晉8座中層B室，面積870方呎，屬三房一套連士多房間隔，單位原叫價1850萬，議價後以1808萬元成交，呎價約20782元。買家為用家，有感單位內櫳企理，加上基座設大型購物商場，故入市承接。據了解，原業主2011年11月以905.7萬元購入，是次轉手帳面獲利902.3萬，升值近一倍。