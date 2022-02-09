長沙灣四小龍連錄成交

泓景臺三房1128萬沽
利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，長沙灣泓景臺5座低層F室，面積約658方呎，採三房連套房間隔，外望可享內園池景。單位日前以1128萬沽出，呎價約17143元。原業主2015年8月以約957.8萬元購入上述單位，持貨約6年轉手帳面獲利約170.2萬元，物業升值約18%。上述單位為屋苑本月首宗二手成交，現時約有100個單位放售，最低入場費838萬元。
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角富澤花園新近錄得成交，單位為富慧閣低層A室，面積798方呎，屬三房間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以約1450萬元承接，呎價18170元，屬市價水平。據了解，原業主2011年6月以920萬元購入上述單位自住，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利530萬元，單位升值約58%。
美聯物業區域營業董事方思賢表示，將軍澳天晉再錄三房戶成交，屋苑天晉8座中層B室，面積870方呎，屬三房一套連士多房間隔，單位原叫價1850萬，議價後以1808萬元成交，呎價約20782元。買家為用家，有感單位內櫳企理，加上基座設大型購物商場，故入市承接。據了解，原業主2011年11月以905.7萬元購入，是次轉手帳面獲利902.3萬，升值近一倍。