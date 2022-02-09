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喜韻兩房908萬易手

2022-02-09 列印
■長沙灣喜韻中層兩房單位，以908萬元售出。資料圖片
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據《星島地產網》報道，利嘉閣地產聯席董事梁錦豪透露，長沙灣喜韻新近錄得2座中層C室單位的二手成交個案，面積約543方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。單位原叫價910萬元，業主輕微減價2萬元或0.2%，以908萬元售出，呎價約16722元。據了解，原業主約於2014年12月以約657.3萬元購入上述物業，持貨約7年轉手帳面獲利約250.7萬元，物業升值約38%。梁錦豪又指，喜韻本月暫錄2宗二手成交，現時約有10個放盤提供，最低入場價由870萬元起。

世紀21集團發展商項目部（二部）營業董事林國輝表示，荃灣環宇海灣成交，單位為2座中層E室，面積759平方呎，三房（一套）間隔，以1248萬元易手，實用面積呎價16443元。據了解，原業主2014年7月以818.6萬元購入上址，持貨逾7年至今易手，帳面獲利429.4萬元，升值52%。

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