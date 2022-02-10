細價屋苑錄上車客承接

據《星島地產網》報道，市區細價盤獲上車客承接，利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，九龍灣得寶花園D座中層5室，面積約381方呎，為兩房間隔，外望樓景，獲上車客以583萬元承接，呎價約15302元。原業主於2017年10月以約500萬元購入上述單位，持貨約4年轉手帳面獲利約83萬元，物業升值約17%。莊雅琁補充，買家購入單位上車，有感上述單位放盤較罕有，單位自去年起放售後累減75萬元，加上銀行估價合乎按揭能力，故無懼疫情購入單位自住。另外，屋苑現時約有77個放盤提供，最低入場價由448萬元起。聽濤雅苑減55萬易手美聯物業聯席區域經理曾有聰表示，北角英皇道安寧大廈獲外區客以588萬購入低層C室，面積約525方呎，呎價11200元，雖然屋苑樓齡已達54年，但鍾情物業毗鄰港鐵北角站，加上交通及購物消閒方便，單位叫價吸引，故斥資購入，原業主於2016年4月以約570萬元購入上述物業，是次轉手帳面僅輕微獲利約18萬元。海灣花園呎價1.48萬中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，受疫情影響，政府收緊限聚措施，樓市交投略為放慢，馬鞍山聽濤雅苑剛錄本月首宗成交，該屋苑9座中層G室，面積490方呎，兩房間隔，開價約795萬元，議價後以740萬元易手，呎價15102元。原業主於2015年以555萬元購入單位，持貨7年沽出單位帳面獲利約185萬元離場，單位升值約33.3%。世紀21集團發展商項目部（二部）營業董事林國輝表示，荃灣海灣花園3座低層F室，面積470方呎，屬兩房間隔，以699萬元沽出，呎價14872元。據了解，原業主於2014年8月以390萬元購入上址，持貨逾7年至今帳面獲利309萬元，單位期內升值79%。