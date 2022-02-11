二手屋苑續現減價成交

市場續現減價成交，據《星島地產網》報道，世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角健威花園C座低層8室，面積446方呎，屬兩房間隔，座向南面望開揚樓景，室內企理裝修，單位放盤約兩個月，原叫價748萬元，經議價後累減33.3萬，以714.7萬獲買家承接，低市價約5%，呎價16025元。據了解，原業主2005年5月購入上址，當時作價170萬，持貨近17年至今沽售，帳面獲利544.7萬，期內升值3.2倍。昇悅居三房1090萬沽中原副分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨33座低層1室，面積614方呎，為三房連套房間隔，單位望園景及少部份海景，農曆新年假期前叫價約1020萬，後調整至990萬，最終買家積極議價，以940萬將單位易手，減幅5%，呎價15309元。鄭俊輝指，買家屬用家，鍾情單位裝修企理新淨，環境清靜，主人房更享有海景。原業主2010年以520萬買入單位，持貨12年帳面獲利420萬，單位升值81%。美聯物業高級分區營業經理張靖表示，雖然疫情持續，仍無阻買家入市，昇悅居3座低層G室，面積約603方呎，屬三房間隔，內櫳企理，由於屋苑位置方便，可從商場直接經隧道前往港鐵站，吸引用家承接作換樓用途，成交價1090萬，呎價約18076元。據了解，原業主2008年4月斥資約448萬購入，是次轉手帳面大幅獲利約642萬元，升值約143%。中原地產分行經理朱偉雄表示，最近議價空間增加，不少買家把握機會入市心水盤，東涌海堤灣畔3座高層C室，面積521方呎，屬兩房間隔，單位原叫價810萬，經商議後減價42萬元，以768萬沽出，減幅5.2%，呎價14741元。朱偉雄續指，買家為外區用家，鍾情上址高層景觀吸引，享山海雙景，議價後立即承接。原業主2014年5月以480萬買入單位，自住近八年轉售帳面獲利288萬，單位升值60%。