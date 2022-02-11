玖瓏山兩房銀主盤805萬易手

二手造價趨跌，有租客趁機入市，《據星島地產網》報道，中原地產分行經理許秋偉表示，沙田玖瓏山本月暫錄約2宗成交，屋苑剛錄天瓏閣1座低層F室成交，面積650方呎，兩房間隔，開價約860萬，議價後以805.2萬易手，實用平均呎價12388元。上述單位屬銀主盤，據了解，新買家為區內租客，見單位減幅吸引，決定轉租為買，入市單位自用。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，青衣海欣花園5座高層C室，面積約463方呎採兩房間隔，外望海景，去年10月放盤，原叫價795萬，及後累減75萬元或約9.4%，新近以720萬元成功易手，呎價約15551元。據悉，原業主於2008年5月，以約230萬元購入，持貨近14年轉手，帳面獲利約490萬元，物業升值約2.1倍。梁均耀補充，原業主考慮移民放售單位，該行協助下，買賣雙方議價約5小時，最終業主減價售出。現時約有23個二手放盤提供，入場價由698萬元起。