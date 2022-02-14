二手業主紛擴議幅吸客

二手市場氣氛淡靜，部份業主擴大議價空間吸引買家入市，市場續錄低市價成交。天水圍嘉湖山莊兩房戶業主接受買家還價，以508萬低市價約5%售出單位。嘉湖山莊兩房低市價5%沽美聯高級營業經理蘇哲熙表示，天水圍嘉湖山莊景湖居10座低層F室，面積約442方呎，兩房間隔，享開揚市景，單位原叫價約520萬放售，買家主動還價，最終以508萬成交，呎價約11493元，較近期市價低近5%。新買家為首置人士，四出物色心儀單位準備結婚。中原副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山曉峰灣畔3座中層A室，面積482方呎，兩房間隔，開價約790萬元，議價後以763萬易手，呎價15830元，低市價約3%。祥益高級分行經理林英傑表示，屯門瓏門2期8座中層B室，面積485方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青，以835萬成交，呎價為17216元，屬市價成交。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳海天晉5座低層D室，面積約514方呎，採兩房間隔，外望內園景。單位以「零議價」980萬易手，呎價約19066元。海悅軒獲首置客629萬承接香港置業高級聯席董事張志豪表示，深水埗海悅軒低層C室，面積約424方呎，屬兩房間隔，坐向西南。單位經議價後減價21萬，以約629萬成交，呎價約14835元，稍微低於市價。買家為首置客。美聯物業助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣Island Residence中層B室，面積約為238方呎，為開放式間隔，由於物業交通方便，而且樓齡淺，獲上車用家垂青，議價後以505萬成交，呎價約21218元。