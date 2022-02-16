爪哇逾11.88億奪南灣道豪宅地

上周截標的淺水灣南灣道豪宅地，招標結果昨日揭盅，由爪哇力壓其餘八財團，豪擲以11.881818億勇奪，每方呎樓面地價高見62352元，呎價打破全港賣地史上紀錄，榮登本港開埠以來呎價最高地王寶座。有業界人士表示，地皮成交價符合市場預期之內，反映發展商對後市仍具信心。樓面呎價62352元創新高該淺水灣南灣道豪宅地，位於鄉郊建屋地段第1203號，屬傳統港島豪宅地段，地盤背後為豪宅新盤淺水灣道90號，項目地盤面積21173方呎，以地則比0.9倍計算，可建總樓面約19056方呎。地皮發展權昨日以11.881818億批予爪哇，每方呎樓面地價高見62352元，樓面呎價更打破九龍倉夥拍四個合作夥伴於去年2月、以每方呎價約50010元奪得的山頂文輝道第9及11號豪宅地的舊紀錄，並推高12342元，或24.7%，創本港歷來地價最高紀錄，登上本港呎價最高地王寶座。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，淺水灣南灣道用地中標價合理，反映中標發展商看好超豪宅物業市場，地皮雖然位於斜坡上，應該可以透過平整地盤及設計上作出調整，令物業日後落成後可享有全海景，以及落成後售價不會太低，保守估計10萬元以上。地皮規模不算太大，對中標發展商財務壓力不算太高，所以樓面呎價創新高仍屬合理，因為今時今日超豪宅市場無論地皮及落成樓宇，只要是有質素及地理位置優越，都有價有市。美聯測量師行董事林子彬表示，是次招標項目位處淺水灣傳統豪宅地段，兼且擁有海景，故為罕有優質豪宅地皮，成交價亦合乎市場預期，折合樓面地價每方呎約62352元，創官地呎價紀錄，並由在南區具發展經驗的發展商成功奪得項目，反映發展商對後市具信心。