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銀禧花園兩房703萬易手

2022-02-16 列印
■火炭銀禧花園高層兩房單位，經議價後以703萬元售出。資料圖片
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減價成交不絕，據《星島地產網》報道，中原地產分行經理徐家倫表示，火炭銀禧花園1座高層G單位，面積510方呎，為兩房間隔，開價約730萬元，議價後以703萬元售出，減幅3.7%，呎價13784元。徐家倫續稱，新買家有感屋苑鄰近港鐵站，交通方便，故議價後即購入單位自住。據了解，原業主2010年以約235萬元購入單位，持貨12年沽出單位帳面獲利約468萬元，單位升值約2倍。

世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角嘉洋大廈連平台戶，實用面積278方呎，連470方呎平台，屬一房間隔，去年12月放盤，當時叫價630萬元，及後減價87萬或減幅13.8%，獲買家以543萬元購入，呎價19532元，低市價6%。據了解，原業主2014年5月購入，當時作價200萬元，持貨約8年沽售，帳面獲利343萬元，升值1.7倍。

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