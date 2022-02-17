二手屋苑議價盤頻獲承接

疫情下續有買家趁市淡覓平盤，據《星島地產網》報道，中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園2期1座高層D室，面積668方呎，三房套房間隔，享海景，屬優質單位，最初叫價840萬，近期降價至800萬，新近經區內分支家庭議價後，再減10萬，最終以790萬沽出，實用呎價11826元，累減達50萬元或6%。余俊文指，上址對下一層同室單位，去年4月以808萬易手，相隔10個月再錄成交，較同類單位造價平約2%。原業主2012年3月以394萬買入單位，持貨10年轉售帳面獲利396萬元，升值逾一倍。翠怡花園兩房538萬易手疫情下不乏買家趁機物色平盤，近日麗城花園睇樓量漸見回升，業主亦肯減價，議價空間一般有3%至5%，不過買家期望更大減幅，導致買賣陷入拉鋸局面，屋苑本月暫錄得2宗成交。利嘉閣地產助理分區市務經理何億儂表示，青衣翠怡花園11座中低層C室，面積約365方呎，採兩房間隔，望開揚內園景，單位去年12月放售，開價570萬，獲年輕夫婦垂青，首次睇樓後馬上進行洽商，最終累減價32萬元或約5.6%，新近以538萬易手，呎價約14740元。據悉，原業主2004年11月以約123.5萬購入，持貨約17年轉手帳面獲利約414.5萬，物業升值約3.4倍。翠怡花園現時約有40個兩房單位放售，叫價由510萬元起。美聯物業區域經理余偉峰表示，不少客戶趁疫情置業，將軍澳維景灣畔7座高層E室，面積498方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，兼擁企理裝修，獲區內客垂青，據悉單位原叫價1050萬，最終調低至975萬售出，減價75萬，呎價約19578元。據了解，原業主2015年5月以約650萬購得，是次轉手帳面獲利約325萬，升值五成。