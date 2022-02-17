珀麗灣兩房低市價3%沽

業主議價空間擴闊吸引買家入市，有屋苑本月成交不跌反升。據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣新近錄得成交，為26座中層A室，面積476方呎，兩房間隔，附設露台，享園景及海景。單位去年7月中開價660萬元，放盤約七個月，累減48萬元或約7%，最終以612萬元沽出，實用呎價12857元，較市價低約3%。溫明峯指，買家為上車客，見單位價錢吸引，立即承接。原業主2014年3月以400萬元買入單位，持貨八年轉售，帳面獲利212萬元，升值53%。疫情下，珀麗灣放盤議價空間擴大，刺激交投回升，本月累錄11宗成交，已超上月全月8宗的紀錄，增幅達37.5%。利嘉閣地產市務經理司徒俊傑表示，青衣海欣花園3座高層B室，面積約511方呎，採兩房間隔，望內園景。單位新近以777萬元沽出，呎價約15205元。據悉，原業主2018年11月以約678萬元購入上述單位，現轉手獲利約99萬元。