二手屋苑減價盤屢獲承接

二手市場續有買家趁業主叫價回軟入市，據《星島地產網》報道，上環帝后華庭一個兩房戶議價後調低3.5%易手。美聯物業區域聯席董事丘毅新表示，上環帝后華庭3座中層D室，面積約478方呎，為兩房間隔，原叫價約1010萬，經議價後減至975萬售出，呎價約20397元。買家為同區用家，見物業議價後低於千萬元，故斥資入市作自用。丘毅新續稱，上述單位為屋苑本月首宗成交，原業主2003年1月份以約222.6萬元購入，是次轉手帳面獲利約752.4萬元。疫情令二手市場受挫，個別業主不惜狠劈沽售。世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田富豪花園愛都閣（A座）中層C室，面積919方呎，為三房連套房間隔，放盤三個月，原叫價1245萬，最後狠劈247萬元，終調整至998萬成交，減幅達20%，呎價10860元。據了解，原業主2004年6月購入上址，當時作價285萬，持貨約18年至今沽售，帳面獲利713萬元，單位期內升值2.5倍。利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，長沙灣宇晴軒7座低層B室，面積約554方呎，單位為三房間隔，外望可享開揚市景，新近以1000萬沽出，呎價約18051元。據悉，原業主2004年5月以約338.9萬購入，持貨約18年轉手帳面獲利約661.1萬，物業升值約2倍。邱家仁補充，上述為屋苑本月第六宗二手成交，現時約有80個單位放售，最低入場費838萬。御豪山莊三房665萬沽中原地產副區域營業經理王勤學表示，近期議價空間增加，入場門檻降低，有買家趁機入市，元朗御豪山莊9座高層B室，面積656方呎，為三房連套房間隔，單位間隔四正，享開揚景致，單位原叫價670萬，經議價後減至665萬即承接，呎價10137元。原業主2010年8月於248萬買入單位，持貨逾11年轉售帳面獲利417萬，單位升值1.7倍。