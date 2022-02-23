本港疫情持續近兩個月，二手交投淡靜，但仍有個別屋苑能突破悶局錄得成交。據《星島地產網》報道，上水維也納花園錄得首宗成交。利嘉閣地產聯席董事郭敏輝表示，屋苑1座中層D室，面積約663方呎，為三房套間隔，外望開揚遠景，單位新近以642萬元沽出，呎價約9683元。維也納花園三房642萬沽據悉，原業主2012年9月以約317萬元購入上述單位，持貨約10年轉手帳面獲利約325萬元，物業大幅升值一倍。郭敏輝補充，上述為屋苑農曆新年後首宗成交，買家見單位有裝修，擁有開揚景觀，所以與賣家一拍即合。屋苑現約有15個單位放售，兩房至三房戶最低入場價為500萬元至750萬元起。中原地產分行經理鄭浩強表示，疫情下買家更追求低密度居住環境，大埔承峰剛錄得本月首宗成交，分行最新促成3座中層W室，面積976方呎，三房連套房間隔，去年11月放盤開價1300萬，議價後以1148萬沽，呎價11762元。鄭浩強續稱，新買家為換樓客，鍾情屋苑居住環境，感單位價錢合理，即入市單位自住。原業主2016年以1010萬元購入單位，持貨約6年，轉手帳面獲利約138萬元離場，單位升值約13.7%。美聯物業首席高級營業經理鄧錦慈表示，將軍澳天晉IIIA本月暫錄約3宗買賣個案，有投資客見市場減價盤多，伺機入市項目一房戶。該成交單位為天晉IIIA期3A座中層B室，面積352方呎，屬一房間隔，內櫳企理，景觀開揚，單位1月份租出，每月租金1.65萬，現連租約易手。據悉，單位原叫價850萬，因應市況減價63.2萬，以786.8萬成交，減幅約7.4%，呎價約22353元。資料顯示，原業主2014年9月斥資約524萬購入，轉手帳面獲利262.8萬，升值五成。