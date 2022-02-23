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大興花園兩房減價11%沽

2022-02-23 列印
■屯門大興花園中層兩房新近以540萬元沽出。資料圖片
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據《星島地產網》報道，中原地產副分區營業經理葉津榮表示，屯門大興花園2期6座中層D室，面積464方呎，兩房間隔，單位去年8月開始放盤，開價610萬元，年底減至588萬元，最終新近以540萬元沽出，呎價11638元，成交價較最初開價低70萬元或11%，買家為上車客，鍾情屋苑位置及鄰近家人住處，近日原想「翻睇」，但遭業主因疫情拒絕，惟議價空間增加，故決定以540萬元承接。原業主2011年1月以195.5萬元購入，持貨11年轉售帳面獲利344.5萬元。

世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角半山萬德閣B座中層2室，面積725方呎，屬三房兩廁間隔，物業原以月租3.3萬放盤，惟看淡後市轉租為賣，開價1580萬元，新買家心儀單位享優質海景，經議價後減價112萬至1468萬連車位獲買家承接，減幅7.1%，呎價20248元，屬市價成交，原業主2012年9月購入，當時作價960萬，持貨逾九年轉手帳面獲利508萬，升值53%。

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