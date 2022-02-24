二手屋苑續現減價成交

中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山迎海最新錄得一期2座低層D室，面積798方呎，三房連套房間隔，開價約1380萬，議價後以1290萬易手，呎價16165元。陳鴻霆續指，原業主2012年以896萬元購入單位，持貨10年沽出單位帳面獲利約394萬，單位升值約44%。
利嘉閣地產市務經理鄭栢恒表示，元朗溱柏6座高層A室，面積約987方呎，屬三房間隔，外望東南山景。單位原叫價1080萬，現減價80萬，新近以1000萬成功易手，呎價約10132元。據悉，原業主2014年9月以約983.3萬元購入上述，持貨約八年轉手帳面獲利約16.7萬元。
新峰花園680萬易手
世紀21柏宇營業董事黃學宇表示，大埔新峰花園新近錄得18座中層C室成交，面積518方呎，屬兩房間隔，成功以680萬元易手，呎價13127元。原業主2013年7月購入上述單位，當時作價434萬，持貨逾八年至今轉售，帳面獲利246萬，單位升值約57%。
中原地產高級分行經理黃德純表示，荃灣中心本月累錄約9宗買賣成交，屋苑新近錄得5座（安慶樓）中層E室成交，面積324方呎，原則兩房，現為一房間隔，向南，享開揚市景，叫價420萬元，放盤兩日速獲上車客承接，減價10萬元以410萬元成交，呎價12654元。原業主2017年3月以385萬買入，帳面獲利25萬，大致平手離場。