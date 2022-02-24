二手屋苑續現減價成交

疫情下樓市續現調整，二手屋苑減價成交續現。據《星島地產網》報道，屯門聚康山莊錄本月首宗成交，美聯物業首席高級營業經理羅立恒表示，聚康山莊2座低層E室，面積428方呎，採兩房間隔，向西南望開揚市景，原業主開價618萬，輕微減價2%或12萬元，獲區內上車客以606萬購入，屬市價，呎價14159元。原業主2018年2月以約525萬購入，持貨約四年後沽出帳面賺81萬，物業升值近15%。中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山迎海最新錄得一期2座低層D室，面積798方呎，三房連套房間隔，開價約1380萬，議價後以1290萬易手，呎價16165元。陳鴻霆續指，原業主2012年以896萬元購入單位，持貨10年沽出單位帳面獲利約394萬，單位升值約44%。利嘉閣地產市務經理鄭栢恒表示，元朗溱柏6座高層A室，面積約987方呎，屬三房間隔，外望東南山景。單位原叫價1080萬，現減價80萬，新近以1000萬成功易手，呎價約10132元。據悉，原業主2014年9月以約983.3萬元購入上述，持貨約八年轉手帳面獲利約16.7萬元。新峰花園680萬易手世紀21柏宇營業董事黃學宇表示，大埔新峰花園新近錄得18座中層C室成交，面積518方呎，屬兩房間隔，成功以680萬元易手，呎價13127元。原業主2013年7月購入上述單位，當時作價434萬，持貨逾八年至今轉售，帳面獲利246萬，單位升值約57%。中原地產高級分行經理黃德純表示，荃灣中心本月累錄約9宗買賣成交，屋苑新近錄得5座（安慶樓）中層E室成交，面積324方呎，原則兩房，現為一房間隔，向南，享開揚市景，叫價420萬元，放盤兩日速獲上車客承接，減價10萬元以410萬元成交，呎價12654元。原業主2017年3月以385萬買入，帳面獲利25萬，大致平手離場。