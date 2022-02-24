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映灣園獲首置客713萬承接

2022-02-24 列印
■東涌映灣園本月暫錄七宗買賣成交。資料圖片
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據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理黎景南表示，近期不少買家出動覓筍盤，東涌映灣園本月暫錄7宗買賣成交，包括8座低層C室，面積548方呎，兩房間隔，享山景，原叫價720萬，議價後以713萬沽出，呎價13011元。黎景南指，上月同類單位造價737萬，最新造價較上月低約3.3%。買家為首置客，鍾情單位四正實用，見價錢吸引，快速拍板承接。原業主2010年12月以約285萬買入，持貨11年多轉售，帳面獲利428萬或1.5倍。

美聯物業聯席區域經理李振榮表示，筲箕灣香島1座低層A室單位，面積845方呎，為三房連套房設計，間隔四正實用，加上屋苑配套齊備，環境吸引，故獲區內用家垂青，議價後以1445萬承接，呎價約17100元，購入作換樓之用。原業主2017年3月以約1606.3萬購入，帳面虧蝕約161.3萬。

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