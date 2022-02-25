SKYPARK開放式單位600萬沽

開放式單位仍受買家歡迎，據《星島地產網》報道，中原地產首席分區營業經理黃家全表示，旺角SKYPARK成交中層C7室，面積315方呎，採開放式間隔，座向西北方，外望開揚市景，最新以600萬成交，呎價19048元。原業主2015年8月以577萬購入上址，沽貨帳面獲利23萬離場。SKYPARK本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價18975元。美聯物業營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣康華大廈獲上車客入市，成交單位為1座高層E室，面積260方呎，原主開價約498萬，用家見單位叫價吸引，樓價合預算，經議價後以約484萬購入上車之用，呎價約18615元。原業主2017年8月以約407萬購入上述物業，是次轉售帳面獲利約77萬元，升值約19%。