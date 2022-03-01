二手屋苑減價盤頻獲承接

按保提升，二手交投有趨升跡象，但成交單位仍需減價沽貨。據《星島地產網》報道，世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，大埔嵐山1座中層G室，面積899方呎，三房（一套）兩廳連儲物室間隔，座向西面，單位原開價1150萬，放盤約四個月，最終減價170萬或14.8%，獲用家以980萬承接，呎價10901元。原業主2014年12月購入，當時作價779萬，持貨逾七年至今沽售，帳面獲利201萬元，單位期內升值約26%。中原地產副分區營業經理王子健表示，紅磡黃埔花園2月全月仍錄得15宗成交，最新促成11期4座中層B室交投，面積639方呎，採三房套房間隔，座向北方，外望街景，以1000萬成交，呎價15649元。據了解，原業主2014年7月以702萬購入，現沽貨帳面獲利298萬，升值42%。新寶城兩房663萬易手利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，將軍澳新寶城5座中低層G室，面積約377方呎，兩房間隔，外望東南內園景觀。單位放盤五個月，原開價715萬，現減價52萬或約7.3%，以663萬易手，呎價約17586元。蔡庭勇補充，買家為首置客，首選700萬以下單位，只睇兩次樓便立刻還價，經一輪議價後，業主見買家還價幅度合理，亦被其誠意打動，最終減價售出單位。據了解，原業主2012年2月以約289.8萬購入上述單位，轉手帳面獲利373.2萬或1.3倍。美聯區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳日出康城MALIBU 1A座低層D室，面積560方呎，屬兩房連儲物房間隔，望開揚山海景，按保放寬後獲買家以1050萬購入，較原叫價1100萬，調低50萬或約4.5%，呎價約18750元。資料顯示，原業主2018年4月以866.6萬承接，是次轉手帳面獲利約183.4萬，升值約21%。